''Оккупация – это временно'': Наливайченко поддержал международную инициативу по Донбассу

Официальный Киев должен поддержать идею объединения сил ООН и ОБСЕ для создания агентства, которое будет заниматься вопросами Донбасса. Украине также следует убедить их в необходимости нового международного соглашения.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил кандидат в президенты Валентин Наливайченко, лидер движения "Справедливость". Он подчеркнул, что это должно стать сигналом людям, живущим на оккупированных территориях, о том, что о них не забыли и что о них заботятся.

"Я потому и иду в президенты, чтобы предложить новое международное соглашение, которое я уже разработал. Но не со страной-агрессором. Нам нужно соглашение по деоккупации с нашими международными союзниками. В ином случае, никакое подобное соглашение не пойдет на пользу ни гражданам, которые временно находятся под оккупацией, ни освобождению украинских земель", – заверил Наливайченко.

Он добавил, что поддержав сейчас инициативу о совместном агентстве ООН и ОБСЕ, Украина должна сразу предложить такие проекты, как бесплатные правовые центры для украинских граждан вдоль линии разграничения. Кроме того, нельзя забывать об упрощении через международные каналы механизма прохождения контрольно-пропускных пунктов.

"Потому что тогда не будет коррупции, а будет наконец-то позитивный сигнал нашим гражданам, находящимся под оккупацией. Что через международные организации мы заботимся о них. Этот сигнал должны транслировать, чтобы люди понимали: оккупация – это временно. А наши граждане – в составе Украины, и мы всегда будем заботиться о них", – подчеркнул политик.

"Я настаиваю, что нам нужно новое, действенное международное соглашение. Но исключительно по деоккупации. На оккупированных территориях, когда мы выведем оттуда войска агрессора, вместе с ОБСЕ, Красным крестом и другими организациями, мы наведем порядок и восстановим законность", - пообещал Наливайченко.

Ранее в эфире ObozTV Валентин Наливайченко озвучил рецепт честных выборов президента. По его мнению, всем участникам процесса нужно объединиться для контроля прозрачности выборов.

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