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30 марта • обновлено в 13:01
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Оккупанты закрыли выезд из Крыма на материковую Украину

1.3т
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Жителям Крыма с местной регистрацией и гражданам России запретили выезд на территорию материковой Украины через пункты пропуска на административной границе из-за ситуации с распространением коронавируса.

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Соответствующий запрет, который называют временным, начала действовать с полуночи 30 марта. Об этом со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России на полуострове, сообщают "Крым.Реалии"

Отмечается, что исключение на пересечение КПВВ сделали для граждан, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника.

Российские пограничники приостановили пропуск крымчан на материковую Украину

Российские пограничники приостановили пропуск крымчан на материковую Украину

При этом такие люди должны предъявить копии свидетельства либо справки о смерти родного, а также документ, который подтверждает степень родства.

Помимо этого, сообщается, что жители с крымской регистрацией смогут въехать на территорию полуострова без ограничений.

Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном РФ Крыму проигнорировали карантин и поставили под угрозу коронавируса школьников.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма граница
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Автор статьи идиот?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сцykо, наконец-то прочухались! Надо было давным-давно перекрыть и траншею 3х3 выкопать!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Всё правильно, нexep делать в чумном рассаднике, в который из Италии украинские проститутки и проституты короновирус навезли!
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