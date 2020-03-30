Оккупанты закрыли выезд из Крыма на материковую Украину

Жителям Крыма с местной регистрацией и гражданам России запретили выезд на территорию материковой Украины через пункты пропуска на административной границе из-за ситуации с распространением коронавируса.

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Соответствующий запрет, который называют временным, начала действовать с полуночи 30 марта. Об этом со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России на полуострове, сообщают "Крым.Реалии"

Отмечается, что исключение на пересечение КПВВ сделали для граждан, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника.

Российские пограничники приостановили пропуск крымчан на материковую Украину

При этом такие люди должны предъявить копии свидетельства либо справки о смерти родного, а также документ, который подтверждает степень родства.

Помимо этого, сообщается, что жители с крымской регистрацией смогут въехать на территорию полуострова без ограничений.

Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном РФ Крыму проигнорировали карантин и поставили под угрозу коронавируса школьников.

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