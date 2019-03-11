Оккупанты задумали пуски ракет и стрельбы в Крыму: что известно

Российские военные намерены провести в аннексированном Крыму масштабные учения.

В них задействуют более 10 000 артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, сообщают "Крым.Реалии".

Планируется провести пуски и стрельбы ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Пуск ракеты "Искандер-М" Телеканал "Звезда"

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу объяснил, что Россия усилила группировку вооруженных сил в Крыму для "защиты полуострова".

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", — сказал он, передают "РИА Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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