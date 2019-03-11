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Оккупанты задумали пуски ракет и стрельбы в Крыму: что известно

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Российские военные намерены провести в аннексированном Крыму масштабные учения.

В них задействуют более 10 000 артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, сообщают "Крым.Реалии".

Планируется провести пуски и стрельбы ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Пуск ракеты "Искандер-М"

Пуск ракеты "Искандер-М"

Телеканал "Звезда"

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу объяснил, что Россия усилила группировку вооруженных сил в Крыму для "защиты полуострова".

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", — сказал он, передают "РИА Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Небольшая демонстрация ударных возможностей будет полезна для желающих пройти Керченским проливом без разрешения России. Германия оказалась умнее всех.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кстати...Обозреватель...милочка...как то ты лично очень быстро забыл о ...героях морячках...я уже не говорю про голодавшего идиота))) Обозреватель ..ты мерзок
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Забавно...украинцы..мы великая страна и никогда мы не у кого не спрашиваем что и как нам делать ...а вы ползуны попрашайки...Когда вы стрелять то будете...? Помнится обесщались....но обкакалися...ожидаемо...Когда очередные герои пойдут в плен на катерах? Помнится обесщались....но обкакалися...опять ожидаемо
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