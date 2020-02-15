В субботу, 15 февраля, оккупанты задержали судно с украинцами в западной части Азовского моря. По предварительной информации, на борту находились четыре человека.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым заявили, что поймали браконьеров с почти 300 экземплярами камбалы-калкана и рыболовной сетью, пишет Крым Информ.

Судно с украинцами доставили в порт Керчи для проведения разбирательства.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в западной части Азовского моря задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться", – говорится в сообщении.

Оккупанты задержали судно с украинцами в Азовском море Униан

Ранее OBOZREVATEL писал, что семьи раненных и убитых российских наемников, под видом "ополченцев" воевавших на Донбассе, заявили, что сотрудники ФСБ разворовывают помощь, которую тайком обещал платить Кремль.

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