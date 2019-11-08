Оккупанты задержали легендарную крымскую татарку: что известно

На контрольном пункте "Чаплынка" административной границы между материковой частью Украины и аннексированным Крымом российские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю крымскую татарку Айше Сеитмуратову.

О произошедшем на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Сеитмуратова является советской диссиденткой, журналисткой, историком и ветераном крымскотатарского национального движения.

Айше Сеитмуратова "Крым.Реалии"

Она получила гражданство США после изгнания из СССР в 1978 году. Отмечается, что Сеитмуратова постоянно проживает в Крыму, который отказалась покидать и после вторжения российских войск в 2014 году и оккупации Крыма.

"В Меджлисе крымскотатарского народа предпринимают меры для установления связи с Айше Абла и оказания ей помощи", – написал Чубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чубаров заявил, что оккупированный Россией Крым стал все больше напоминать СССР последних годов своего существования. Это вызывает отчаяние даже у тех, кто являлся сторонником российского вторжения на украинский полуостров.

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