Российские наемники продолжают блокировать часть КПП на линии разграничения, не пропуская через них мирных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. В частности, 11 июня через КПВВ "Станица Луганская" украинскими пограничниками было пропущено 5 человек, а через КПВВ "Марьинка" – одно транспортное средство с 2 пассажирами. Оккупанты, заставив людей ждать несколько часов, без объяснения причин отказали им во въезде.

В штабе Операции Объединенных сил напомнили, что эти пункты пропуска частично возобновили работу с 10 июня. Пропускные операции въезда-выезда осуществляются ежедневно с 11:00 до 14:00.

"Однако оккупанты фактически заблокировали работу гуманитарных коридоров", – подчеркнула пресс-служба.

Отмечается, что четыре женщины остались ночевать перед блокпостом оккупантов.

"Им из-за проблем социально-гуманитарного характера было крайне важно попасть в родные дома. Женщины, объяснив свои причины, надеялись достучаться до представителей вооруженных формирований РФ. Однако ни мольбы, ни просьбы не дали результата, а на все аргументы оккупанты нагло улыбались.

Промучившись всю ночь перед блокпостом агрессора три гражданки вернулись обратно. Еще одну женщину из-за плохого самочувствия пришлось эвакуировать сотрудникам Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

"Л/ДНР" заблокировали работу КПП Facebook Операции Объединенных сил

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, делегация Украины 11 июня встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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