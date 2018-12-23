Оккупанты заблокировали Керченский пролив: что произошло

В воскресенье, 23 декабря, Россия закрыла проход кораблей через Керченский пролив из-за погодных условий.

Об этом на странице в Facebook сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко. Он уточнил, что движение для всех судов было заблокировано также 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря. Обычный поток судов восстановился утром 20 декабря, однако оккупанты пропустили не все направляющиеся через Керченский пролив корабли.

"Утром 23 декабря пролив снова закрыли из-за погодных условий. За время шторма в проливе накопилось 9 судов (7 — ЕС) направлением на Мариуполь/Бердянск. Однако первые суда (из накопившихся в проливе за это время) на Мариуполь/Бердянск начали пропускать только в 17:00 21 декабря — через 2 суток после того, как движение через пролив было открыто, и уже пропущены десятки судов в направлении на российские порты", — написал Клименко.

При этом одно судно, прибывшее 17 декабря во время шторма (румынский DAYTONA H), по его данным, до сих пор остается в проливе.

"Направлением в порт Бердянск на разрешение прохода через Керченский пролив ожидают 4 судна (2 — ЕС), в дороге, в Эгейском, Мраморном, Черном море — одно судно", — сообщил Клименко.

Мост через Керченский пролив Корреспондент.net

Напомним: ранее Андрей Клименко заявил, что в декабре Россия решила дважды провести акции пропуска кораблей через Керченский пролив в связи с тем, что боится санкций против своих портов и судов.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Он также уточнил, что именно позволит защищаться в морях и уничтожить Крымский мост.