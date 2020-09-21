Оккупанты за время перемирия построили новые позиции в районе Зайцево. Видео

Украинские военнослужащие сняли на видео, как оккупанты обустраивают новые позиции в районе поселка Зайцево Донецкой области.

Соответствующие кадры на своей странице в Facebook 21 сентября опубликовал журналист Александр Махов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты обустраивают новые позиции даже не прячась. Facebook Александра Махова

Он отметил, что за время перемирия вооруженные формирования России успели построить шесть новых позиций на передней линии обороны.

"Копают днем в полный рост, даже не прячась. Бойцы фиксируют на этом направлении значительное увеличение личного состава и техники противника", – написал Махов.

(Видео – Facebook Александра Махова)

Facebook Александра Махова

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России на Донбассе 21 сентября дважды нарушили режим прекращения огня – огневая активность была зафиксировано вблизи Марьинки.