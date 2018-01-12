"Оккупанты врут": житель Донецка разоблачил громкое обещание террористов "ДНР"

В зоне АТО на Донбассе оккупанты постоянно заявляют об успешном восстановлении пострадавших от войны районов Донецка за счет российской гуманитарной помощи. Местный блогер Фашик Донецкий опубликовал фотографии из некогда элитного поселка в 5 километрах от донецкого аэропорта. По снимкам видно, что заявления террористов "ДНР" не имеют ничего общего с реальностью.

"Оккупанты много рассказывают о восстановлении Донецка, мол отстроили город... Ну то есть врут, работа у них такая. Сколько сюжетов снято о гуманитарке из РФ в Донецк, мол везут все и даже фуагра ведрами + икру вагонами, а стройматериалов вообще мегатонны тянут, можно евроремонт сделать везде и в каждой собачьей будке", - пишет он в блоге на сайте "Обозреватель".

Как уточнил блогер, на фото – поселок в районе железнодорожного вокзала оккупированного Донецка. До войны там была дорогая недвижимость – стоимость домов там дома там составляла от 100 до 300 тыс. долларов.

"Взгляните на руссоремонт в поселке. От поселка 5 км до ДАПа максимум… Взгляните на эти раздолбанные дома. Из этого поселка до сих пор стреляют орки и стреляли, подставляя под ответный удар мирных жителей..." – пишет Фашик Донецкий.

"Взгляните, какими темпами отстраивается поселок оккупантами, посчитайте количество строительных кранов и колонны со стройматериалами, которые привезли из РФ специально для этого… Найдите на фото хоть один восстановленный дом. Четвертый год войны идет, можно было хоть туалет сделать из русских стройматериалов. Но смысл? Лучше продать холопам и денег заработать", - заключил он.

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Фото - Фашик Донецкий

Как сообщал "Обозреватель", ранее Фашик Донецкий продемонстрировал "продуктовый геноцид" в оккупированном Донецке.