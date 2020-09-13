Оккупанты впервые сорвали режим тишины после встречи советников Путина и Зеленского

Российско-оккупационные войска в воскресенье, 13 сентября, один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, в районе населенного пункта Пески террористы осуществили неприцельный выстрел в сторону позиций украинских бойцов из подствольного гранатомета.

"Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – сказано в сообщении.

Штаб ООС подчеркнул, что украинские защитники придерживаются договоренностей о режиме тишины, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы в полном объеме.

"В то же время наши воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – добавили в штабе.

Отметим, что 11 и 12 сентября режим прекращения огня не нарушался. Но Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала ряд других нарушений договоренностей со стороны террористов "Л/ДНР". В частности, замечено вооружение оккупантов, размещенное с нарушением линии отвода.

Как писал OBOZREVATEL, в пятницу, 11 сентября, в Берлине прошла встреча советников президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в рамках нормандского формата.

Заявление делегаций после переговоров несколько отличались. Украинская сторона заверила, что все стороны поддержали необходимость продолжения режима тишины, но Зеленский признал, что "точку во многих вопросах не поставили".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram