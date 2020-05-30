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30 мая • обновлено в 15:54
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Оккупанты внезапно изменили тактику на Донбассе: в открытую запускают ракеты

3.8т
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Российские оккупационные войска изменили тактику введения войны в зоне ООС на Донбассе, применяя гранаты и ракеты.

Об этом рассказали украинские военные, что служат на востоке Украины, говорится в сюжете "5 канала".

Сообщается, что противник активно сыплет гранатами в сторону украинского войска. Однако не все они разрываются, а просто падают на землю, не детонируя.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Также враг применяет противотанковые управляемые ракеты, которыми оккупанты целятся в сторону украинской пехоты.

"Используется она (ракета – Ред.) против бронированной техники, легкобронированной, колесной. Ну, обычно в последнее время очень часто прилетает ребятам на позиции. В бойницы. У нее один плюс, что она управляема. И ее можно завести", – рассказал военный Владимир.

Также российские оккупанты применяли против украинских военных гранаты типа ВОГ.

"Вообще ВОГ – это очень плохая штука. Она, конечно, редко убивает, но сильно калечит. Осколки взрываются, и они очень сильно калечат. Врачи их даже не достают. Затем так и живешь с ними", – добавил боец ​​Евгений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе. Один украинский военный получил ранения.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ракеты граната оружие Вооруженные силы Украины ООС
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