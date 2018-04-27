Оккупанты в спешке готовятся к открытию Крымского моста: появились фото

В сети появились фотографии со строительства Крымского моста, который должен быть запущен в конце мая.

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В настоящее время мост готовят к запуску автомобилей, передает "Юга.ру".

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Отмечается, что дорожное покрытие уложено и возможность ввода моста в эксплуатацию утвердит итоговая приемочная комиссия.

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Автодорожная часть Крымского моста будет введена в эксплуатацию во второй половине мая. При этом автомобильный подход к мосту со стороны Тамани готов на 96%. Однако степень готовности в аннексированном Крыму оккупанты не сообщают.

Как сообщал "Обозреватель", ранее блогеры показали видео первой поездки по Крымскому мосту.