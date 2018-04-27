Оккупанты в спешке готовятся к открытию Крымского моста: появились фото

В сети появились фотографии со строительства Крымского моста, который должен быть запущен в конце мая.
www.yuga.ru
www.yuga.ru
В настоящее время мост готовят к запуску автомобилей, передает "Юга.ру".
www.yuga.ru
www.yuga.ru
Отмечается, что дорожное покрытие уложено и возможность ввода моста в эксплуатацию утвердит итоговая приемочная комиссия.
www.yuga.ru
Автодорожная часть Крымского моста будет введена в эксплуатацию во второй половине мая. При этом автомобильный подход к мосту со стороны Тамани готов на 96%. Однако степень готовности в аннексированном Крыму оккупанты не сообщают.
Как сообщал "Обозреватель", ранее блогеры показали видео первой поездки по Крымскому мосту.
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.