"Инфицирование продолжается": оккупанты в Крыму устроили циничную акцию с детьми

Во временно оккупированной Россией Евпатории (АР Крым) оккупанты привлекли к пропагандистской акции детей. Они переодели их в военную форму для открытия памятного знака в честь участия СССР в оккупации других стран.
Соответствующие фото пропагандистского шабаша опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Оккупированная Евпатория. Очередной знак со списком стран, где были советско-российские "ихтамнеты", но Украину туда пока не включили. Как всегда к этому действу привлекли детей в камуфляже. Инфицирование молодежи продолжается", – возмутился он.
Пособники оккупантов на открытии памятника
Facebook Анатолия Штефана
Открытие памятника в честь оккупации других стран СССР
Facebook Анатолия Штефана
Открытие памятника в честь оккупации других стран СССР
Facebook Анатолия Штефана
Дети в форме оккупантов
Facebook Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL:
в оккупированном Россией Крыму 270 школьников собрали в милитаризованном лагере "Юнармии", где обучали военному делу. Лагерь организовали в пгт Заозерное на базе детского оздоровительного центра "Алые паруса".
Еще один военный лагерь для детей открыли в евпаторийском санатории "Здравница", где с детьми велась пропагандистская работа.
Позже стало известно, что "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей.
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