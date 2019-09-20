"Инфицирование продолжается": оккупанты в Крыму устроили циничную акцию с детьми

Во временно оккупированной Россией Евпатории (АР Крым) оккупанты привлекли к пропагандистской акции детей. Они переодели их в военную форму для открытия памятного знака в честь участия СССР в оккупации других стран.

Соответствующие фото пропагандистского шабаша опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированная Евпатория. Очередной знак со списком стран, где были советско-российские "ихтамнеты", но Украину туда пока не включили. Как всегда к этому действу привлекли детей в камуфляже. Инфицирование молодежи продолжается", – возмутился он.

Пособники оккупантов на открытии памятника Facebook Анатолия Штефана

Открытие памятника в честь оккупации других стран СССР Facebook Анатолия Штефана

Открытие памятника в честь оккупации других стран СССР Facebook Анатолия Штефана

Дети в форме оккупантов Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL:

в оккупированном Россией Крыму 270 школьников собрали в милитаризованном лагере "Юнармии", где обучали военному делу. Лагерь организовали в пгт Заозерное на базе детского оздоровительного центра "Алые паруса".

Еще один военный лагерь для детей открыли в евпаторийском санатории "Здравница", где с детьми велась пропагандистская работа.

Позже стало известно, что "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей.

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