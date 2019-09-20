Главная Новости
20 сентября • обновлено в 15:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Инфицирование продолжается": оккупанты в Крыму устроили циничную акцию с детьми

926 Читать материал на украинском

Во временно оккупированной Россией Евпатории (АР Крым) оккупанты привлекли к пропагандистской акции детей. Они переодели их в военную форму для открытия памятного знака в честь участия СССР в оккупации других стран.

Соответствующие фото пропагандистского шабаша опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированная Евпатория. Очередной знак со списком стран, где были советско-российские "ихтамнеты", но Украину туда пока не включили. Как всегда к этому действу привлекли детей в камуфляже. Инфицирование молодежи продолжается", – возмутился он.

Новости
"Вывалили царь-п*ську": Соколова разнесла россиян за треш-парад в детсаду
Пособники оккупантов на открытии памятника

Пособники оккупантов на открытии памятника

Facebook Анатолия Штефана

Открытие памятника в честь оккупации других стран СССР

Открытие памятника в честь оккупации других стран СССР

Facebook Анатолия Штефана

Открытие памятника в честь оккупации других стран СССР

Открытие памятника в честь оккупации других стран СССР

Facebook Анатолия Штефана

Дети в форме оккупантов

Дети в форме оккупантов

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
6
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кор Павел
Кор Павел
Загнать код в задницу писаки, что написал эту ересть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
ну тут дети хотя бы не зигуют как в детском лагере с-14
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Южный Гарик
Южный Гарик
филипп филипыч, этот штефанько-ебанько не видит как всякие УПА и уна унсо детей фашистской идеологией прессуют, а тут память о воинах, видите ли, ему поперек горла. Что то он не возмущается, когда в США дети чтят память солдат погибших в Ираке и Афганистане, простотхолопумне велено лаять на хозяина
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
филипп филипыч
филипп филипыч
и не надо мне чесать что это фейк. могу подсказать что в гугле набрать что бы сами увидели это (причем на украинских и иностранных сайтах)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel