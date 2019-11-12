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12 ноября • обновлено в 08:15
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Оккупанты в Крыму продлили арест восьмерым украинцам

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Киевский районный суд Симферополя (аннексированный Крым) продлил арест на три месяца восьмерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Как передает "Крым.Реалии", Рустем Шейхалиев, Тофик Абдулгазиев, Раим Айвазов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалилов и Шабан Умеров останутся под арестом в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Отмечается, что суд отклонил ходатайства стороны защиты всех фигурантов об изменении меры пресечения.

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"Дело Хизб ут-Тахрир"

"Дело Хизб ут-Тахрир"

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"На судебном заседании нами был подан ряд ходатайств. Однако судья все ходатайства отклонил, ни одно не принял, поэтому сегодня мы не получили состязательный процесс, а получили однобокий процесс в сторону обвинения, который заранее предусматривал обвинительный уклон. Раимом Айвазовым был заявлен отвод судье и прокурору, однако суд отклонил его, и сразу было зачитано постановление", – рассказал адвокат Рустем Кямилев.

В свою очередь адвокат Мария Эйсмонт подала жалобу в суд относительно недопуска в зал суда всех желающих.

Что такое "дела Хизб ут-Тахрир"

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский политзаключенный, один из четырех осужденных по "севастопольскому делу Хизб ут-Тахрир" Ферат Сайфуллаев написал письмо активистам украинской диаспоры в Латвии.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
В принципе их после суда можно на наших заложников на Украине обменять, а они пусть там, на Украине, свой халифат строят совместно с крымской автономией в Херсонской области.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Россия признала Хизб ут-Тахрир аль-Ислами тeppopистической организацией[4]. В Германии деятельность организации также запрещена за непризнание Государства Израиль[5]. Государственные органы США относят Хизб ут-Тахрир к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман[6] и, вследствие поддержки антизападной идеологии, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку тeppopизма[7][8]. В большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена и преследуется[9]. Пусть сидят.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ууу рожи на фото
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