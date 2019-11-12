Оккупанты в Крыму продлили арест восьмерым украинцам

Киевский районный суд Симферополя (аннексированный Крым) продлил арест на три месяца восьмерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Как передает "Крым.Реалии", Рустем Шейхалиев, Тофик Абдулгазиев, Раим Айвазов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалилов и Шабан Умеров останутся под арестом в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Отмечается, что суд отклонил ходатайства стороны защиты всех фигурантов об изменении меры пресечения.

"Дело Хизб ут-Тахрир" Иллюстрация

"На судебном заседании нами был подан ряд ходатайств. Однако судья все ходатайства отклонил, ни одно не принял, поэтому сегодня мы не получили состязательный процесс, а получили однобокий процесс в сторону обвинения, который заранее предусматривал обвинительный уклон. Раимом Айвазовым был заявлен отвод судье и прокурору, однако суд отклонил его, и сразу было зачитано постановление", – рассказал адвокат Рустем Кямилев.

В свою очередь адвокат Мария Эйсмонт подала жалобу в суд относительно недопуска в зал суда всех желающих.

Что такое "дела Хизб ут-Тахрир"

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский политзаключенный, один из четырех осужденных по "севастопольскому делу Хизб ут-Тахрир" Ферат Сайфуллаев написал письмо активистам украинской диаспоры в Латвии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!