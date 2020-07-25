Оккупанты утопили бронемашину на "патриотической" акции в Керченском проливе

В субботу, 25 июля, при форсировании Керченского пролива в рамках "патриотической" акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, затонул один из трех бронеавтомобилей.

Как сообщают СМИ оккупантов в Крыму со ссылкой на пресс-секретаря организации "Военно-техническое общество" Андрея Коннова, после прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены – он оказался сильнее, чем мы ожидали", – отметил он.

Штатные системы автомобиля работали, они выкачивали воду, но вода прибывала быстро и система не справилась.

"Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Угрозы лицам не было, поскольку рядом находился катер. После эвакуации экипажа 8-10 минут шла борьба за то, чтобы спасти машину", – пояснил пресс-секретарь.

По требованию МЧС РФ автомобили завершили форсирование пролива и развернулись.

Акция "Дорога мужества. Керченский десант" проводится в аннексированном Россией Крыму с 2017 года. В рамках нее бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив.

Как сообщал OBOZREVATEL, потребность вооруженных сил РФ в Крыму в водных ресурсах может привести к вторжению России в Украину.