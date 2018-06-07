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Оккупанты устроили взрыв на Луганщине: пострадали мирные жители

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В четверг, 7 июня, оккупанты устроили взрыв в населенном пункте Голубовское Луганской области.

Инцидент произошел в 10:30, в результате детонации взрывного устройства пострадали несколько мирных жителей, сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против обычных граждан для того, чтобы дискредитировать украинских силовиков и запугать население. Однако командование ОС подчеркнуло, что никогда не ведет обстрелы мирных населенных пунктов и не размещает позиций подразделений в жилых кварталах и рядом с ними.

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"Теракт российско-оккупационных войск в населенном пункте Голубовское является очередным доказательством нарушения норм Международного гуманитарного права и военным преступлением оккупантов против мирного населения", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" пытались возложить ответственность за взрыв на ВСУ, однако начальник пресс-центра штаба ООС полковник Юзеф Венскович опроверг этот фейк.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости ЛНР
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
"...начальник пресс-центра штаба ООС полковник Юзеф Венскович опроверг этот фейк." А если это вовсе не фейк, а правда? После многочисленных разоблачений вранья украинских должностных лиц по поводу Бабченки...., в том числе на западе.....
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