Оккупанты устроили взрыв на Луганщине: пострадали мирные жители

В четверг, 7 июня, оккупанты устроили взрыв в населенном пункте Голубовское Луганской области.

Инцидент произошел в 10:30, в результате детонации взрывного устройства пострадали несколько мирных жителей, сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против обычных граждан для того, чтобы дискредитировать украинских силовиков и запугать население. Однако командование ОС подчеркнуло, что никогда не ведет обстрелы мирных населенных пунктов и не размещает позиций подразделений в жилых кварталах и рядом с ними.

"Теракт российско-оккупационных войск в населенном пункте Голубовское является очередным доказательством нарушения норм Международного гуманитарного права и военным преступлением оккупантов против мирного населения", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" пытались возложить ответственность за взрыв на ВСУ, однако начальник пресс-центра штаба ООС полковник Юзеф Венскович опроверг этот фейк.