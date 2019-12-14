Оккупанты устроили воздушный бой над Крымом: что известно

Российские военные провели воздушный бой в небе над аннексированным Крымом.

Экипажи самолетов Су-27СМ и Су-30М2 занимались летно-тактическими учениями. В небо поднялись около десяти единиц техники, сообщает "Крым.Реалии".

Пилоты отработывали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника.

В роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах Крыма.

"По замыслу учения, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации. В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", – говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота России.

Оккупанты устроили воздушный бой над Крымом Крым.Реалии

Ранее OBOZREVATEL писал, что вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня в пятницу, 13 декабря, на Донбассе. В результате боевую травму получил один военнослужащий Объединенных сил.

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