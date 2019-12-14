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14 декабря • обновлено в 18:08
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Оккупанты устроили воздушный бой над Крымом: что известно

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Российские военные провели воздушный бой в небе над аннексированным Крымом.

Экипажи самолетов Су-27СМ и Су-30М2 занимались летно-тактическими учениями. В небо поднялись около десяти единиц техники, сообщает "Крым.Реалии".

Пилоты отработывали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника.

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В роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах Крыма.

"По замыслу учения, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации. В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", – говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота России.

Оккупанты устроили воздушный бой над Крымом

Оккупанты устроили воздушный бой над Крымом

Крым.Реалии

Ранее OBOZREVATEL писал, что вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня в пятницу, 13 декабря, на Донбассе. В результате боевую травму получил один военнослужащий Объединенных сил.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
Крым
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Как стало известно из сообщений украинских и российских СМИ, украинский депутат Алексей Гончаренко обиделся, что в Париже русских принимали по-особенному и почти по-царски. Член фракции «Европейская солидарность» подчеркнул, что саммит Нормандской четвёрки не был встречей равных. “Это больше походило на игру два против одного. Макрон был на стороне Путина. Даже представители российских СМИ находились на особом положении, их постоянно опекал французский пресс-атташе. В это же время украинские журналисты ютились в общей очереди. Показательно было и то, как встречали лидеров стран. Всё было спокойно, пока не появился кортеж Путина. Полиция с особым подобострастием освобождала подъезд для машин российского президента”, – с обидой сказал Гончаренко....
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
ШО, ВСРАЛЫСЬ?!
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Крым Андрей
Крым Андрей
А… это российские самолёты... тогда ясно. А я заголовок прочёл - "оккупанты" - думаю, откуда украинские самолёты над Крымом?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Крым Андрей, А что, у Украины есть "украинские" самолеты?
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