Российские оккупанты активно применяют военную пропаганду против детей. Так, к примеру в Евпатории они устроили построение малышей и заставили исполнять песню со словами "Служить России суждено тебе и мне".

Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Детей в Крыму заставили петь песню о присяге России Скриншот видео

Военная пропаганда для детей в Крыму Telegram-канал Анатолия Штирлица

Военная пропаганда для детей в Крыму Telegram-канал Анатолия Штирлица

"Оккупированная Евпатория. Еще в 2013 году дети в ней отдыхали, организовывали концерты и игры. В 2020 году занимаются строевой подготовкой и обычной муштрой, чтобы потом принимать участие в военных конфликтах по всему миру", – возмутился защитник Украины.

Также он показал фотографии с аналогичного пропагандистского мероприятия с привлечением детей в оккупированной Ялте.

"В оккупированной Ялте прошел парад деток-ихтамнеток. К этому их усиленно готовят в будущем", – подписал подборку украинский офицер.

Военная пропаганда для детей в Крыму Telegram-канал Анатолия Штирлица

Военная пропаганда для детей в Крыму Telegram-канал Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Штефан показал фото и видео подготовки ко "Дню оккупанта" в оккупированном Крыму, где детей одели в подобие советской военной формы.

А во временно оккупированной Амвросиевке на Донбассе детей перед 23 февраля нарядили в советскую форму и заставили маршировать с портретами ликвидированных главарей террористов – "Гиви", Александра Захарченко и прочих.

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