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25 февраля • обновлено в 05:44
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Оккупанты устроили военную муштру детям в Крыму. Фото и видео

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Российские оккупанты активно применяют военную пропаганду против детей. Так, к примеру в Евпатории они устроили построение малышей и заставили исполнять песню со словами "Служить России суждено тебе и мне".

Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Детей в Крыму заставили петь песню о присяге России

Детей в Крыму заставили петь песню о присяге России

Скриншот видео

Военная пропаганда для детей в Крыму

Военная пропаганда для детей в Крыму

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Военная пропаганда для детей в Крыму

Военная пропаганда для детей в Крыму

Telegram-канал Анатолия Штирлица

"Оккупированная Евпатория. Еще в 2013 году дети в ней отдыхали, организовывали концерты и игры. В 2020 году занимаются строевой подготовкой и обычной муштрой, чтобы потом принимать участие в военных конфликтах по всему миру", – возмутился защитник Украины.

Также он показал фотографии с аналогичного пропагандистского мероприятия с привлечением детей в оккупированной Ялте.

"В оккупированной Ялте прошел парад деток-ихтамнеток. К этому их усиленно готовят в будущем", – подписал подборку украинский офицер.

Военная пропаганда для детей в Крыму

Военная пропаганда для детей в Крыму

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Военная пропаганда для детей в Крыму

Военная пропаганда для детей в Крыму

Telegram-канал Анатолия Штирлица

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео муштры
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