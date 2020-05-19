Оккупанты устроили на Донбассе мощные обстрелы: ВСУ дали отпор

Противник 18 мая 11 раз нарушил режим тишины, а с начала 19 мая уже совершил два обстрела.

Потерь среди украинских защитников 18 мая и с начала текущих суток нет.

В понедельник, 18 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, но потерь среди украинских защитников, к счастью, нет.

Зато воины ВСУ уничтожили одного российского оккупанта, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

По данным сводки, противник обстреливал позиции бойцов Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе и с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы наши подразделения, которые обороняются, открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника", – сообщили в штабе ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил такие провокации:

у Богдановки применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы;

вблизи Тарамчука, Красногоровки и Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ использовали:

рядом с Новотошковским – 82 мм минометы и автоматические станковые гранатометы;

по окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Южным – подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

неподалеку Новоалександровки – автоматические станковые гранатометы.

С начала текущих суток, 19 мая, российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также осуществили ряд огневых атак:

у Орехово открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов;

защитников Новотошковского враг обстрелял из минометов 120-го калибра.

Впрочем, в ответ наши военнослужащие решительно применили очередные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы", – заверили украинские защитники.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников также нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские волонтеры смогли установить личные данные оккупанта из 108-го десантно-штурмового полка, который участвовал в захвате Крыма. Им оказался Чумак Олег Игоревич из Краснодарского края РФ. Также захватчик обнародовал видео с доказательствами вторжения агрессора на украинский полуостров в 2014 году.

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