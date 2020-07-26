Оккупанты устроили масштабный пожар обстрелом в Зайцево, штаб ООС молчит

В поселке Зайцево Донецкой области произошло возгорание поля, в результате чего огонь перекинулся на дома. Причиной пожара стал обстрел со стороны гибридных российских сил.

Об этом сообщили очевидцы, передает "Радио Свобода", в то же время сводки штаба ООС по состоянию на 19:00 нету, хотя обычно она публикуется в 18:00.

Сообщается, что горит не менее 10 дворов. К тушению огня привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Вооруженных сил Украины.

На запрос журналистов в ООС сообщили, что сейчас "разбираются" с ситуацией и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о пожаре. ДСНС пока публично не комментировала событие.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбасс начинают прибывать украинские миротворцы ООН, которые будут контролировать соблюдение полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения, что начинает действовать с 27 июля 2020 года.