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Оккупанты усилили охрану Крымского моста: что произошло

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В оккупированном Крыму Росгвардия создала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Генерал армии Росгвардии Виктор Золотов заявил, что спецбригада будет базироваться в Керчи, передает РИА Новости.

"Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада", – говорится в сообщении.

Крымский мост

Крымский мост

Отмечается, что новое военное подразделение оснастили большим арсеналом средств, способных предотвратить "любую диверсию как с суши, так и с акватории".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
КрымКрымский мост
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Evans Judith
Evans Judith
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годинн нaа дoбу, a зарoбітoк мoжe бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати когда обещанный поход катеров?прошло 4 месяца....просто забыли про обещание?впрочем и про дураков морячков жрущих сейчас сечку и подставляю щих зад для утех.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Снова проходил мимо, БРЕД У ТЕБЯ ПОЛНИЙ, ЛЕЧИСЬ!
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Сидоров Андрей, касаб, иди нах с укрсайта,нечего здесь на Бояру зарабативать.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А суть то проста...если какие смельчаки(коих нет вооще) и взорвут...то мост бвстро восстановят...это не проблема.
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