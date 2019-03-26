Оккупанты усилили охрану Крымского моста: что произошло

В оккупированном Крыму Росгвардия создала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Генерал армии Росгвардии Виктор Золотов заявил, что спецбригада будет базироваться в Керчи, передает РИА Новости.
"Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада", – говорится в сообщении.
Крымский мост
Отмечается, что новое военное подразделение оснастили большим арсеналом средств, способных предотвратить "любую диверсию как с суши, так и с акватории".
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.
Позже в России признали бесполезность Крымского моста.
Также крымчан разозлили действия оккупантов на Крымском мосту.
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