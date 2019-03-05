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Оккупанты усилили охрану Крымского моста: что произошло

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В оккупированном Россией Крыму заступили на службу боевые катера Росгвардии БК-16, которые будут охранять черноморское побережье недалеко от Крымского моста.

Официальный сайт Росгвардии сообщает, что катера прибыли в Керчь из Севастополя.

"Из Севастополя в Керчь совершили переход высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что моряки Росгвардии на катерах БК-16 приступают к выполнение служебных задач по охране акваторий.

БК-16 при сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 км/час. Катера оснащены навигационными и радиотехническими системами для длительных маневров.

Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Росгвардия

Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Росгвардия

Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Росгвардия

Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Росгвардия

Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Росгвардия

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