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Оккупанты усилили огонь на Донбассе: в ход пошла артиллерия

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Террористы так называемых ДНР и ЛНР за прошедшие сутки 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

В частности, как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

В то же время вблизи Водяного оккупанты применили миномет калибром 120 мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

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За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, один оккупант получил ранения.

Напомним, накануне воин ВСУ показал убитых на Донбассе террористов "ДНР".

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Пропагандоны, вы совсем запи*делись, либо на Донбассе "Террористы так называемых ДНР и ЛНР", либо "российские оккупационные войска".
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Графский Степан
Графский Степан
Кастрюлев Мыкола, Какая разница , кто утилизирует хохложопых скотов?)) По мне хоть как они их называют, главное, что ребята делают хорошие дело, отправляя этих скотов на встречу к Бандере.
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