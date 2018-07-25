Оккупанты усилили огонь на Донбассе: в ход пошла артиллерия

Террористы так называемых ДНР и ЛНР за прошедшие сутки 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.
В частности, как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.
В то же время вблизи Водяного оккупанты применили миномет калибром 120 мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.
За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По данным разведки, один оккупант получил ранения.
Напомним, накануне воин ВСУ показал убитых на Донбассе террористов "ДНР".
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