Оккупанты уменьшили обстрелы в день визита Зеленского на Донбасс

В четверг, 23 июля, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, никто из украинских военных в результате боев не пострадал.

Террористы дважды открывали огонь по позициям защитников Украины возле населенных пунктов Старогнатовка и Причепиловка. Они использовали станковые гранатомёты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелов на трех участках разведения сил и средств также зафиксировано не было. В штабе ООС отметили, что ситуация на Донбассе остается под контролем украинских военных.

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский вместе с лидером Швейцарии совершили визит на Донбасс. Глава Украины заявил, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают и очень мощно.