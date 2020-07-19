В воскресенье, 19 июля, российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, но никто из украинских военных не пострадал.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook. Оккупанты также применили запрещенное "Минском" оружие.

Вооруженные формирования РФ ударили по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Причепиловка, Луганское, Водяное, Старогнатовка и Лебединское. Они использовали артиллерийские системы, минометы, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", – сказано в сводке.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

Оккупанты ударили по ВСУ из запрещенного оружия, но получили мощный ответ, – штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 18 июля трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В частности, они вели огонь по участку разведения сил и средств №3 Богдановка.