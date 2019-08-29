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Оккупанты сурово наказали похищенного крымского татарина

1.1т Читать материал на украинском

Так называемый "суд" во временно оккупированном Россией Крыму приговорил крымского татарина Дилявера Гафарова к 10 годам лишения свободы.

Как сообщил в Facebook журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк, жителя села Жемчужина обвиняли в участии в 2016—2018 годах в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана (сейчас общественное объединение "Аскер") и экономической блокаде незаконно аннексированного РФ полуострова.

Дилявер Гафаров

Дилявер Гафаров

Facebook Крымская солидарность

В то же время сам незаконно осужденный все обвинения отвергает и вины не признает.

Гафаров был похищен российскими силовиками в Крыму 30 октября 2018 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в июле пропавший крымский татарин был найден зверски убитым.

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Темы
Нарушение прав человека в Крыму Аннексия Крыма
Место
Россия
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