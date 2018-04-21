Оккупанты строят линию обороны на Донбассе за счет местного населения - разведка

Командование российско-оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и строит так называемую третью линию обороны, а также усилило поборы с местного населения.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу, сообщает "Укринформ".

"По информации Главного управления разведки Минобороны, командование российско-оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и продолжает создание так называемой третьей линии обороны", - сказал он.

Гуцуляк отметил, что обеспечивать подразделения войск строительными материалами, техникой, продовольствием и горюче-смазочными материалами российские оккупационные администрации обязали местные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.

По его словам, террористы также начали сбор с местного населения продуктов питания для под видом инициативы так называемых общественных организаций.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ООН озвучили число жертв войны на Донбассе.