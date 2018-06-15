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Оккупанты собрались разделить Донецк на три "сорта" - ИС

2.2тЧитать новость на украинском

Российская оккупационная "власть" собирается разделить территорию Донецка на 3 категории.

Как сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, такие слухи ходят среди боевиков "1-го АК ДНР" и местного населения.

По его словам, в 1-й категории оккупационным формированиям разрешается вести боевые действия в полном объеме, независимо от имеющейся там инфраструктуры и наличия гражданского населения.

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Во 2-й - разрешается вести боевые действия с определенными ограничениями (допускаются незначительные повреждения инфраструктурных объектов и человеческие потери), в 3-й - не допускается ведение любых боевых действий.

"Якобы данное новшество объясняется возможным наступлением ВСУ во время проведения в РФ чемпионата мира по футболу", - добавил Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ИС вычислила места дислокации уникальных войск РФ на Донбассе и в Крыму.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
УкраинаДонецк
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