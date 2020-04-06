Оккупанты сняли женское милитари-шоу в Крыму: в сеть слили данные и фото "солдаток"

Во временно оккупированном Крыму россияне устроили съемки реалити-шоу "Солдатки", в котором принимало участие 12 девушек из страны-агрессора.

Их личные данные и фото опубликовал на своей странице в Facebook бывший военнослужащий ВСУ Александр Грамарчук (Гром), отметив, что все пособницы оккупантов незаконно пересекли административную границу между свободной Украиной и временно захваченным полуостровом.

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

"На одном из российских телеканалов сейчас транслируется реалити-шоу "Солдатки". В чем суть? 12 девушек самолетом Министерства обороны РФ доставили в оккупированный Крым, где на территории 810 отдельной бригады морской пехоты РФ, дислоцирующейся в Севастополе, с мая прошлого года проводились съемки шоу", – рассказал защитник Украины.

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

В частности, в съемках скандального проекта принимали участие такие гражданки России:

Алина Бош, 23 года, блоггер, Сергиев-Посад.

Яна Заиченко, 28 лет, хореограф, Санкт-Петербург.

Анна Демешкина, 28 лет, флорист, Москва.

Клавдия Безверхова, 21 год, участница шоу "Дом-2", Москва.

Дарья Кондратьева, 20 лет, актриса, Москва.

Евгения Моисеева, 28 лет, менеджер HR, Санкт-Петербург.

Олександра Хитриченко, 26 лет, экономист, Москва.

Елизавета Сергеева, 27 лет, инструктор по сноуборду, Тула.

Алина Клаптева, 21 год, студентка, Москва.

Вероника Борисова, 26 лет, певица, Санкт-Петербург.

Дарья Разумовская, 30 лет, дерматолог-косметолог, Москва.

Анастасия Зайцева, 27 лет, бармен, Москва.

"Сейчас я не о морали, а о нарушении международного законодательства. Участницы шоу незаконно пересекли административную границу, а это должно наказываться минимум запретом на въезд на территорию Украины ниже перечисленным лицам", – подчеркнул Грамарчук.

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

Участница шоу "Солдатки" Facebook Александра Грома

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известную российскую блогершу Наталью Краснову второй раз за последние месяцы не впустили в Украину. Пограничный контроль установил, что еще в конце 2019 года ей на три года запретили посещать страну из-за поездок в оккупированный Россией Крым. Однако женщина заменила старый паспорт на новый и попыталась таким образом пересечь границу Украины.

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