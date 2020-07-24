В пятницу, 24 июля, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины, но никто из украинских военных не пострадал.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли позиции защитников Украины возле Старогнатовки, применив минометы калибров 120 и 82 мм, а также противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", – сказано в сводке.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

Оккупанты развязали бои под Старогнатовкой и нарвались на ответ – штаб ООС

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.