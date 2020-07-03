Оккупанты разрушили дома мирных жителей под Донецком. Фото

Российско-оккупационные войска разрушили два дома мирных жителей в Авдеевке Донецкой области.

Об этом сказано на странице штаба пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook. В пятницу, 3 июля, террористы из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор.

"Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка". Здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом. К счастью, в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал", – сказано в сообщении.

"ДНР" разрушили два дома в Авдеевке. Фото - Facebook штаба ООС

"Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг еще раз подтверждает свою оккупационную сущность и сознательно подвергает опасности гражданское население", – добавили в штабе ООС.

"ДНР" разрушили два дома в Авдеевке. Фото - Facebook штаба ООС

Как писал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе в результате обстрела террористов погибла мирная жительница. Трагедия произошла в Зайцево.