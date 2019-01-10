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Оккупанты обстреляли автомобиль КП ''Вода Донбасса'': есть раненые. Фото и видео

1.6тЧитать материал на украинском

В районе села Крутая Балка Донецкой области в четверг, 10 января, боевики обстреляли машину коммунального предприятия "Вода Донбасса". Ранены трое сотрудников.

Боеприпасами был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль ЗИЛ-131, сообщает пресс-служба компании. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Характер ранений пострадавших и другая информация пока неизвестны. По словам очевидцев, машина буквально взорвалась, а одного из сотрудников засыпало снегом.

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Оккупанты обстреляли автомобиль КП ''Вода Донбасса'': есть раненые. Фото и видео

Twitter Necro Mancer

Оккупанты обстреляли автомобиль КП ''Вода Донбасса'': есть раненые. Фото и видео

Twitter Necro Mancer

Оккупанты обстреляли автомобиль КП ''Вода Донбасса'': есть раненые. Фото и видео

Twitter Necro Mancer

Оккупанты обстреляли автомобиль КП ''Вода Донбасса'': есть раненые. Фото и видео

Twitter Necro Mancer

Оккупанты обстреляли автомобиль КП ''Вода Донбасса'': есть раненые. Фото и видео

Twitter Necro Mancer

Отмечается, что обстрел начался во время расчистки дороги к Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

КП "Вода Донбасса" обеспечивает водой население как на подконтрольной Украине территории, так и в оккупированной зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, в результате которого пять человек были ранены.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Пишите пожалуйста точнее украинские боевики обстреляли автомобиль
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с экстренным заявлением в связи с обстрелом украинскими оккупантами работников КП «Вода Донбасса». Сегодня военные преступники из 93-й механизированной бригады под непосредственным командованием Клочкова совершили очередной акт агрессии в отношении мирных жителей. Около 13 часов во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода попали под прицельный огонь украинских боевиков с применением СПГ и БМП-1. В результате обстрела ранения получили трое сотрудников коммунального предприятия, обеспечивающих работоспособность важного объекта гражданской инфраструктуры. Также произошло возгорание служебного автомобиля. Раненые сотрудники эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Обращаюсь к главе Миссии ОБСЕ заставить оккупационное командование «ООС» под руководством Наева соблюдать достигнутое «рождественское» перемирие. Данный акт агрессии носит террористический характер. Уже не в первый раз жизнь и здоровье сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса» подвергаются опасности. Украинское оккупационное командование регулярно заявляет о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе и своей заботе о простых людях. Однако реальные действия свидетельствуют об обратном. Помимо агрессии в отношении сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», своими агрессивными действиями украинская сторона намеренно создает предпосылки к гуманитарной катастрофе. Прекращение функционирования насосной станции приведет к тому, что более миллиона мирных людей, проживающих как на территории Республики, так и на оккупированных Киевом территориях, останутся без воды. Источник: http://rusvesna.su/news/1547128614
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
что опять сами себя ?
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