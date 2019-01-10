Оккупанты обстреляли автомобиль КП ''Вода Донбасса'': есть раненые. Фото и видео

В районе села Крутая Балка Донецкой области в четверг, 10 января, боевики обстреляли машину коммунального предприятия "Вода Донбасса". Ранены трое сотрудников.
Боеприпасами был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль ЗИЛ-131, сообщает пресс-служба компании. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).
Характер ранений пострадавших и другая информация пока неизвестны. По словам очевидцев, машина буквально взорвалась, а одного из сотрудников засыпало снегом.
Twitter Necro Mancer
Twitter Necro Mancer
Twitter Necro Mancer
Twitter Necro Mancer
Twitter Necro Mancer
Отмечается, что обстрел начался во время расчистки дороги к Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.
КП "Вода Донбасса" обеспечивает водой население как на подконтрольной Украине территории, так и в оккупированной зоне.
Так где попадание-то? И из чего? Роспроп пишет, СПГ и БМП-1 #загадка (за видео спасибо @andrejkcd) pic.twitter.com/eGKFgEK8HT— Necro Mancer (@666_mancer) 10 января 2019 г.
Инцидент с работниками КП "Вода Донбасса" в районе Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ: рассказ свидетелей https://t.co/tSSlzGACwC pic.twitter.com/R1osmvAtj0— Necro Mancer (@666_mancer) 10 января 2019 г.
Инцидент с работниками КП "Вода Донбасса" в районе Васильевской насосной станции: фото с места происшествия #ДФС pic.twitter.com/D0cPy2QVXb— Necro Mancer (@666_mancer) 10 января 2019 г.
Ещё одно видео с места происшествия pic.twitter.com/QRVVpkaHAR— Necro Mancer (@666_mancer) 10 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, в результате которого пять человек были ранены.
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