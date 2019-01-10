Оккупанты обстреляли автомобиль КП ''Вода Донбасса'': есть раненые. Фото и видео

В районе села Крутая Балка Донецкой области в четверг, 10 января, боевики обстреляли машину коммунального предприятия "Вода Донбасса". Ранены трое сотрудников.

Боеприпасами был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль ЗИЛ-131, сообщает пресс-служба компании. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Характер ранений пострадавших и другая информация пока неизвестны. По словам очевидцев, машина буквально взорвалась, а одного из сотрудников засыпало снегом.

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Отмечается, что обстрел начался во время расчистки дороги к Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

КП "Вода Донбасса" обеспечивает водой население как на подконтрольной Украине территории, так и в оккупированной зоне.

Инцидент с работниками КП "Вода Донбасса" в районе Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ: рассказ свидетелей https://t.co/tSSlzGACwC pic.twitter.com/R1osmvAtj0 — Necro Mancer (@666_mancer) 10 января 2019 г.

Инцидент с работниками КП "Вода Донбасса" в районе Васильевской насосной станции: фото с места происшествия #ДФС pic.twitter.com/D0cPy2QVXb — Necro Mancer (@666_mancer) 10 января 2019 г.

Ещё одно видео с места происшествия pic.twitter.com/QRVVpkaHAR — Necro Mancer (@666_mancer) 10 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, в результате которого пять человек были ранены.