Российские наемники напали на ВСУ, много раненых, – ООС.

Пятеро бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в воскресенье, 12 июля.

Об этом сказано в вечерней сводке на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook. С начала суток незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

"Враг последние дни пренебрегает требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения, используя не только минометы, но и артиллерийские установки различного калибра", – сказано в сообщении.

Так, бои прошли в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Каменка.

"За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Всех воинов оперативно доставлено в лечебные учреждения и оказано неотложную помощь медиков.

Подразделения Объединенных сил решительно умерили желание противника вести огонь по позициям украинских защитников и заставили его вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери врага уточняются", – написано в сводке.

Карта ООС, 12 июля. Источник - Министерство обороны Украины

Оккупанты ранили на Донбассе пятерых бойцов ВСУ, – штаб ООС

Оккупанты ранили на Донбассе пятерых бойцов ВСУ, – штаб ООС

Как писал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 11 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили трое украинских защитников.