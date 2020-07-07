Четверо бойцов ВСУ получили ранения в результате боевых действий на Донбассе во вторник, 7 июля.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook в вечерней сводке. Военных оперативно доставили в медицинское учреждение и предоставили необходимую помощь. Их состояние удовлетворительное.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты также использовали оружие, которое были должны отвести от линии столкновения.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг на рассвете применил запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения на подступах к Новотошковскому. На этом участке фронта противник более полутора часов совершал обстрелы наших позиций из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников у Старогнатовки и Водяного. Неподалеку Богдановки оккупанты вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие", – сказано в сводке.

ВСУ ответили на провокации оккупантов, заставив их прекратить обстрелы и возобновить режим тишины. Потери террористов уточняются.

Оккупанты ранили четырех бойцов ВСУ на Донбассе, – штаб ООС

Оккупанты ранили четырех бойцов ВСУ на Донбассе, – штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 6 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пошли в атаку и понесли потери. По данным разведки, уничтожены и ранены двое террористов.