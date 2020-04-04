Оккупанты Путина обстреляли село с мирными жителями: ВСУ дали мощный отпор

В субботу, 4 апреля, российские оккупационные войска обстреляли село Верхнеторецкое на Донбассе. В результате обстрела от разрыва гранаты осколочное ранение в ногу получила местная жительница.
Раненую срочно доставили в городскую больницу Торецка, говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.
Всего же российские оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ. Враг применял минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Война на Донбассе
В ответ на обстрелы противника Объединенные силы дали мощный отпор и прекратили все враждебные провокации.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по защитникам Широкиного, Славного и Водяного.
В районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования РФ обстреливали позиции ВСУ около Орехово, Новотошковского и Южного.
Погибших или раненых среди военных ВСУ нет, потери противника уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля российские наемники развязали смертельные бои на Донбассе и понесли серьезные потери.
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