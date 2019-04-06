Оккупанты признали новый провал с Крымским мостом: что случилось

Оккупанты массово жалуются на ограничения для проезда большегрузов по Керченскому мосту. Прогнозируют, что такой запрет спровоцирует рост цен в аннексированном украинском Крыму.

Пропагандистский ресурс "Примечания" наводит данные "Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым". "Председатель" незаконной организации Анатолий Цуркин отмечает, что в начале апреля количество жалоб в связи с этим вопросом возросло до сотни.

Уточняется, что запрет для грузовых, коммерческих автомобилей, общей массой свыше 12 тонн, на передвижении по Крымскому мосту будет введен с 1 мая и на весь летний период.

Крымский мост Twitter RoksolanaToday&Крым ‏

"Перевозчики говорят, что по ту сторону моста видели информационные таблички, и инспекторы ГИБДД предупреждали их, что будет закрытие моста, и даже о том, что вновь мобилизуются паромы. У нас была проста куча обращений", – объяснил оккупант.

Он уверяет, что о полном запрете движения речь не идет, однако отмечает, что ряд привозных товаров в очередной раз подорожает в случае ограничения движения.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Росгвардия создала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

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