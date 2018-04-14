Оккупанты поспешили нарисовать на картах недостроенный Крымский мост

Крымский мост, строительство которого завершают оккупанты, появился в картографическом сервисе "Яндекс.Карты".

Стоит отметить, что в режиме панорамы его пока нет. Строительство моста через Керченский пролив началось весной 2016 года. Он соединяет оккупированный РФ Крым и Краснодарский край.

11 апреля оккупанты похвастались, что уже началась укладка асфальтобетона на автодорожной арке. На арочном пролете были установлены 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения – барьерное ограждение.

13 апреля на дорожное покрытие Крымского моста начали наносить разметки. Отмечалось, что специалистам предстоит нанести линии общей протяженностью около 117 км.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России рассказали о способах, которые можно использовать для подрыва Крымского моста.