Оккупанты ударили по ВСУ на Донбассе и убили украинского воина – штаб ООС

За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, несколько раз нарушили тишину на Донбассе.

Прицельные и провокационные обстрелы оккупантов привели к потерям среди украинских защитников. Об этом сообщает в утренней сводке по ситуации на востоке штаб Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, в воскресенье очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских военных вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранение получил военнослужащий ВСУ. К счастью, воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

В то же время на другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловки на Луганщине. В результате обстрела один украинский воин погиб.

Кроме этого, добавляют в штабе ООС, в течение минувших суток российские оккупационные войска дважды прибегли к провокационным выстрелам из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

"Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – информируют военные.

Отмечается, что с начала этих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся на всей линии разграничения. А украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе. Facebook Операция объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL: