Оккупанты ударили по ВСУ на Донбассе и убили украинского воина – штаб ООС

За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, несколько раз нарушили "тишину" на Донбассе.

Прицельные и провокационные обстрелы оккупантов привели к потерям среди украинских защитников. Об этом сообщает в утренней сводке по ситуации на востоке штаб Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, в воскресенье очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских военных вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранение получил военнослужащий ВСУ. К счастью, воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

В то же время на другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловки на Луганщине. В результате обстрела один украинский воин погиб.

Кроме этого, добавляют в штабе ООС, в течение минувших суток российские оккупационные войска дважды прибегли к провокационным выстрелам из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

"Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – информируют военные.

Отмечается, что с начала этих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся на всей линии разграничения. А украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе. Facebook Операция объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL:

в воскресенье, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций у Красногоровки на Донбассе. В результате получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции.

Кроме того, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое бойцов ОС подорвались на взрывном устройстве на минном поле противника.

Вскоре ВС РФ обстреляли из стрелкового оружия позиции подразделений ОС неподалеку Причепиловки на Луганщине и убили воина ВСУ.

Стало известно, что в результате вражеских обстрелов 6 сентября на Донбассе погиб украинский защитник Тарас Кубийович.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после обстрелов на Донбассе, в которых понесли потери ВСУ.

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