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Оккупанты отчитались о новом "рекорде" Крымского моста

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Российский автодор заявил, что более 25 тысяч машин проехало по мосту в Крым 10 июня, что якобы является рекордом.

Как сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань" Росавтодора, в оперативном управлении которого находится автодорожная часть моста, речь идет о движении в обе стороны.

Предыдущий "рекорд" в 23 тысячи транспортных средств зафиксировали 20 мая.

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Всего за три выходных дня по Крымскому мосту проехали более 70 тысяч автомобилей, в том числе более 600 рейсовых и заказных автобусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В ответ на незаконные действия России появилась негативная реакция международного сообщества. Кроме того, Украина подала иск в Международный арбитражный суд по поводу строительства.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Объект
Крымский мост
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