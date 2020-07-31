Оккупанты опять нарушили режим тишины, ВСУ не стреляли в ответ – штаб ООС

Российско-оккупационные войска в пятницу, 31 июля, дважды нарушили режим тишины на Донбассе.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного, а неподалеку Южного враг использовал стрелковое оружие.

При этом на участках ответственности большинства подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В штабе ООС отметили, что потерь в рядах ВСУ нет и ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.

"Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", – сказано в сводке.

Как писал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 30 июля, вооруженные формирования РФ также дважды нарушили режим прекращения огня. Огневые провокации были неприцельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.