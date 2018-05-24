Оккупанты объявили о новой стройке в Крыму

В оккупированной Керчи планируется строительство двух технопарков.

Об этом сообщила так называемый заместитель министра экономического развития аннексированного Крыма Светлана Сирота, передает РИА Новости.

В частности, под создание технопарков предполагается отвести две промышленные площадки площадью 3,5 и 3,7 га.

"Один из технопарков войдет в состав судостроительного кластера. На территории такого парка может быть инжиниринговый центр, лаборатории, коворкинг и другие объекты", — сказала Сирота.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты взялись за строительство новой взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме "Бальбек" под аннексированным Севастополем.