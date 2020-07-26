Оккупанты обстреляли ВСУ перед попыткой полного прекращения огня на Донбассе, – штаб ООС

За минувшие сутки, 25 июля, вооруженные формирования России на Донбассе 15 раз обстреляли населенные пункты, где базируются подразделения Объединенных сил. Потерь среди украинских защитников нет.

В то же время ОС начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00:00 часов 27 июля. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

По данным военных, за минувшие сутки на участках ответственности большинства подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельске, Лебединское, Опытное, и Водяное.

В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

"Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали", – говорят в штабе ООС, добавляя, что сейчас украинские военные готовятся к мероприятиям по прекращению огня.

Отмечается, что в прошлом такие выполнялись только Вооруженными Силами Украины. Но по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

"Украина, как демократическое государство, строго придерживается всех международных договоренностей, в том числе, договоренностей с РФ, предусмотренных Минскими соглашениями, принимает все необходимые меры для надлежащего контроля за прекращением огня и сегодня. Для этого дополнительный контроль за подразделениями, которые выполняют боевые задачи на первой линии обороны, будут осуществлять офицеры, которые имеют опыт проведения миротворческих операций в разных уголках мира", – информируют в штабе ООС.

Подчеркивается, что мероприятия полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае наступательных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровья й военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры. В то же время ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании Объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы.

Кроме военнослужащих ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны и правоохранительные органы.

В частности, 25 июля, силами Национальной полиции из состава ОС выявлено 52 административных правонарушениях. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5292 транспортных средства и 4648 человек. Также были задержаны 7 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их Вооруженные силы всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства, защитить мир и покой простых украинцев", – констатируют военные.

Они уверяют, что по состоянию на утро 26 июля 2020 ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется.

Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе 25 июля (Facebook Операция Объединенных сил)

Продолжение сводки штаба ООС по ситуации на Донбассе 25 июля (Facebook Операция Объединенных сил)

Как сообщал OBOZREVATEL, в полночь 27 июля на Донбассе должен наступить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Решение было принято на заседании Трехсторонней контактной группы между Украиной, Россией и ОБСЕ. В Офисе президента Владимира Зеленского договоренность назвали "прорывом".