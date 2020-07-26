Оккупанты обстреляли ВСУ перед попыткой полного прекращения огня на Донбассе, – штаб ООС
За минувшие сутки, 25 июля, вооруженные формирования России на Донбассе 15 раз обстреляли населенные пункты, где базируются подразделения Объединенных сил. Потерь среди украинских защитников нет.
В то же время ОС начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00:00 часов 27 июля. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
По данным военных, за минувшие сутки на участках ответственности большинства подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельске, Лебединское, Опытное, и Водяное.
В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.
"Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали", – говорят в штабе ООС, добавляя, что сейчас украинские военные готовятся к мероприятиям по прекращению огня.
Отмечается, что в прошлом такие выполнялись только Вооруженными Силами Украины. Но по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.
"Украина, как демократическое государство, строго придерживается всех международных договоренностей, в том числе, договоренностей с РФ, предусмотренных Минскими соглашениями, принимает все необходимые меры для надлежащего контроля за прекращением огня и сегодня. Для этого дополнительный контроль за подразделениями, которые выполняют боевые задачи на первой линии обороны, будут осуществлять офицеры, которые имеют опыт проведения миротворческих операций в разных уголках мира", – информируют в штабе ООС.
Подчеркивается, что мероприятия полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае наступательных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровья й военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры. В то же время ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании Объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы.
Кроме военнослужащих ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны и правоохранительные органы.
В частности, 25 июля, силами Национальной полиции из состава ОС выявлено 52 административных правонарушениях. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5292 транспортных средства и 4648 человек. Также были задержаны 7 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.
"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их Вооруженные силы всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства, защитить мир и покой простых украинцев", – констатируют военные.
Они уверяют, что по состоянию на утро 26 июля 2020 ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется.
Как сообщал OBOZREVATEL, в полночь 27 июля на Донбассе должен наступить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Решение было принято на заседании Трехсторонней контактной группы между Украиной, Россией и ОБСЕ. В Офисе президента Владимира Зеленского договоренность назвали "прорывом".