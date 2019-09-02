Оккупанты накрыли артиллерией мирный поселок на Донбассе

В понедельник, 2 сентября, российские оккупанты на Донбассе снова нарушили режим тишины и обстреляли поселок Гранитное под Донецком из запрещенного оружия.

Об этом сообщается на официальной странице штаба Операции объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Также наблюдатели уточнили, что обстрелы мирных населенных пунктов со стороны вооруженных формирований России не прекращаются вдоль всей линии разграничения.

"Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Тельманово, применив при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие, а именно: артиллерию калибра 122 мм (три снаряда) и минометы 120-го калибра (семь мин)", – говорится в сообщении.

Артобстрел террористов MIGNews

Кроме того, утром 2 сентября под огнем оккупантов оказались и позиции украинских защитников в районе Водяного. Враг атаковал их в период с 06:10 до 06:50.

Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Ужовка, применив при этом минометы 82-го калибра (шесть мин) и минометы 120-го калибра (18 мин).

"Указанные факты еще раз свидетельствуют о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", – подытожили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский воин погиб на Донбассе 2 сентября в результате враждебного обстрела со стороны "Л/ДНР". Боец получил ранение, несовместимое с жизнью.

В воскресенье, 1 сентября, оккупанты минимум девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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