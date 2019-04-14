Оккупанты начали опасное строительство на Крымском мосту: появились фото

Российские строители начали процесс укладки рельсов на железнодорожной части незаконно построенного Крымского моста.

Как передает "РИА Новости", работы начали исполнять со стороны Керчи. Всего планируется уложить 38 километров рельсов.

"Бригады строителей движутся навстречу друг к другу с крымского и кубанского берегов. Со стороны Тамани укладка рельсов началась еще летом 2018 года", – сказано в сообщении.

Крымский мост most.life

Отметим, открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано оккупантами на декабрь 2019 года.

Начало работ по укладке рельсов на Керченском мосту Скрин видео

Начало работ по укладке рельсов на Керченском мосту Скрин видео

Начало работ по укладке рельсов на Керченском мосту Скрин видео

Начало работ по укладке рельсов на Керченском мосту Скрин видео

Начало работ по укладке рельсов на Керченском мосту Скрин видео

Начало работ по укладке рельсов на Керченском мосту Скрин видео

Начало работ по укладке рельсов на Керченском мосту Скрин видео

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

Кандидат геолого-минералогических наук, независимый эксперт Юрий Медовар предрек мосту катастрофу.

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