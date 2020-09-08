Оккупанты на Донбассе снова нарушили режим тишины: в ОС рассказали о провокациях

За прошедшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Они из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета совершили отдельные провокационные выстрелы в сторону украинских позиций у Каменки, что на Донетчине.

Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Об этом сообщает в утренней сводке по ситуации на востоке штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате выстрелов противника среди личного состава ОС нет.

В то же время с начала этих суток, 8 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны ВС РФ не зафиксировано.

"По всей линии разграничения наблюдалась тишина. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника", – информируют в штабе ООС.

Там добавили, что кроме военнослужащих ВСУ сейчас в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны. Так, в прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Также, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет, спасатели ОС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас работы ведутся на 42-х объектах.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками", – заключают военные.

Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе 7 сентября. Facebook Операция объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня несколько раз нарушили тишину на Донбассе. Прицельные и провокационные обстрелы оккупантов привели к потерям среди украинских защитников.

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