Оккупанты на Донбассе прицельно обстреляли позиции Украины после угроз – штаб ООС

ВС РФ нагло открыли огонь из автоматического станкового гранатомета
По позициям ОС у Красногоровки враг выпустил три очереди ВОГ-17
В результате получил ранение боец ВСУ, который устранял последствия пожара
ВС РФ нарушили перемирие на Донбассе и ранили украинского воина.
В воскресенье, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций возле Красногоровки на Донбассе, нарушив режим перемирия.
В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции. Об этом информирует штаб ООС на странице в Facebook.
"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.
В командовании Объединенных сил подчеркнули, что это случилось на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ЗФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", – отметили украинские военные.
В штабе ООС подчеркнули, что пока дают "Л/ДНР" еще одну возможность выполнить требования по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций, Объединенные силы готовы предоставить адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств.
Скриншот сообщения. Facebook Операция объединенных сил
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября ВСУ не зафиксировали на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет, однако двое украинских воинов исчезли во время тушения масштабных пожаров.
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