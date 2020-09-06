Оккупанты на Донбассе прицельно обстреляли позиции Украины после угроз – штаб ООС

В воскресенье, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций возле Красногоровки на Донбассе, нарушив режим перемирия.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции. Об этом информирует штаб ООС на странице в Facebook.

"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

В командовании Объединенных сил подчеркнули, что это случилось на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ЗФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", – отметили украинские военные.

В штабе ООС подчеркнули, что пока дают "Л/ДНР" еще одну возможность выполнить требования по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций, Объединенные силы готовы предоставить адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств.

Скриншот сообщения. Facebook Операция объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября ВСУ не зафиксировали на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет, однако двое украинских воинов исчезли во время тушения масштабных пожаров.

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