Главная Новости
26 мая • обновлено в 17:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Оккупанты на Донбассе перешли в полную боеготовность: разведка узнала о подготовке эскалации

2.5т
Читать материал на украинском

Руководство российских оккупационных администраций по указанию кураторов из РФ продолжает мероприятия, направленные на искусственное формирование угрозы эскалации боевых действий Украиной.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, Главное управление разведки узнало, что с 20 мая по "распоряжениям" главарей квазиобразований соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК находятся в боевой готовности "Полная".

Что касается подразделений других военных формирований противника, то они переведены на усиленный режим несения службы.

Войска России на Донбассе

Войска России на Донбассе

"Факты ICTV"

"В рамках указанного противником проведены следующие мероприятия: личный состав вызван из отпусков; усилены передовые подразделения, в том числе очередные артиллерийские подразделения выведены на позиции. Резервы соединений и частей выведены на полигоны, получают дополнительный боекомплект и топливо", – сказано в сводке украинских защитников.

"Кроме того, военные комиссариаты осуществляют оповещение приписного состава по их прибытии в пункты сбора, а в воинских частях российских оккупационных войск развернуты пункты приема личного состава", – добавили разведчики.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте

Сайт Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
5
Смешно
6
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги