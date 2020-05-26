Оккупанты на Донбассе перешли в полную боеготовность: разведка узнала о подготовке эскалации

Руководство российских оккупационных администраций по указанию кураторов из РФ продолжает мероприятия, направленные на искусственное формирование угрозы эскалации боевых действий Украиной.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, Главное управление разведки узнало, что с 20 мая по "распоряжениям" главарей квазиобразований соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК находятся в боевой готовности "Полная".

Что касается подразделений других военных формирований противника, то они переведены на усиленный режим несения службы.

Войска России на Донбассе "Факты ICTV"

"В рамках указанного противником проведены следующие мероприятия: личный состав вызван из отпусков; усилены передовые подразделения, в том числе очередные артиллерийские подразделения выведены на позиции. Резервы соединений и частей выведены на полигоны, получают дополнительный боекомплект и топливо", – сказано в сводке украинских защитников.

"Кроме того, военные комиссариаты осуществляют оповещение приписного состава по их прибытии в пункты сбора, а в воинских частях российских оккупационных войск развернуты пункты приема личного состава", – добавили разведчики.

Ситуация на фронте Сайт Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник привел оккупационные войска в полную боевую готовность и нагло пригрозил Украине отодвинуть линию фронта.

Позже такое же заявление сделал главарь "ДНР" Денис Пушилин. Причиной оккупанты назвали якобы "агрессивное поведение Киева".

Сразу после наглых угроз боевиков президент Украины Владимир Зеленский заявил о созыве срочной встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

Со своей стороны первый заместитель главы делегации Украины в Контактной группе Алексей Резников отметил, что террористы обвинили украинских военнослужащих в обстреле объектов энергетической инфраструктуры на оккупированной части Луганской области, однако эта информация не соответствует действительности.

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