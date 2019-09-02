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2 сентября • обновлено в 14:55
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Оккупанты "Л/ДНР" понесли огромные потери: появилась разгромная статистика

1.1т Читать материал на украинском

В августе российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли 40 человек личного состава убитыми и еще 55 боевиков из-за серьезных ранений.

Такую статистику на странице личного блога в Facebook опубликовал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его словам, игнорируя Минские договоренности, в августе российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения Объединенных сил огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

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Ликвидированные террористы "Л/ДНР"

Ликвидированные террористы "Л/ДНР"

Facebook Анатолий Штирлиц - блог

"По итогам августа в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 40 оккупантов и около 55 оккупантов получили ранения различной степени тяжести. Верьте в воинов! Верьте в ВСУ! Вместе победим!" – подытожил Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции ВСУ за время войны на Донбассе. Она была проведена пехотой в середине июля, за неделю до оглашения "хлебного" перемирия. В результате защитникам удалось уничтожить более 20 единиц вражеской техники, порядка 20 оккупантов и ранить еще 11.

Напомним, в ночь на 29 августа "Азов" ликвидировал четырех и взял в плен одного оккупанта, а также захватил оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ДНР Новости ЛНР
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Шо, намечается очередной борт в кyев?
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