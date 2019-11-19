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19 ноября • обновлено в 17:31
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"Растят пушечное мясо": оккупанты Крыма засветили на фото "армию" детей

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Россия во временно оккупированной Евпатории (АР Крым) активно ведет работу по военному зомбированию детей. Это делается для подготовки молодежи к службе в рядах захватчиков.

Соответствующие фотодоказательства опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированная Евпатория. Российские спецслужбы путем создания молодежных военно-патриотических организаций дальше продолжают свое зoмбирование молодежи. Международные детские правозащитные организации молчат", – забил тревогу защитник Украины.

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Зомбирование детей оккупантами в Крыму

Зомбирование детей оккупантами в Крыму

Facebook Анатолия Штефана

Зомбирование детей оккупантами в Крыму

Зомбирование детей оккупантами в Крыму

Facebook Анатолия Штефана

С ним согласились и подписчики, которых также возмутило циничное использование детей российскими оккупантами.

"Я не хочу, чтобы эти дети сидели за одной партой с моим сыном. У меня седина только от одной мысли об этой возможности", "И это детский курорт", "Это ужасно! Таких назад скорее, чем через 10 лет не вернем", "Так для этого и оккупировали территории – Крым, Донбасс. Из малышей выращивают "пушечное мясо". У русни не хватает людей", – пишут люди.

"Растят пушечное мясо": оккупанты Крыма засветили на фото "армию" детей

"Растят пушечное мясо": оккупанты Крыма засветили на фото "армию" детей

"Растят пушечное мясо": оккупанты Крыма засветили на фото "армию" детей

"Растят пушечное мясо": оккупанты Крыма засветили на фото "армию" детей

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Комментарии
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Карпов Стас
Карпов Стас
Наверное лучше, когда дети отдыхают в лагерях с нацистским воспитанием, да?
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Не, пушечное мясо растят в детских военных нацилагерях на Украине. А в Крыму - бойцов, способных это мясо превратить в фарш :)
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Хорошая задумка,чтобы по улице не шлялись,дисциплина дело хорошее
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