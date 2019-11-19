"Растят пушечное мясо": оккупанты Крыма засветили на фото "армию" детей

Россия во временно оккупированной Евпатории (АР Крым) активно ведет работу по военному зомбированию детей. Это делается для подготовки молодежи к службе в рядах захватчиков.

Соответствующие фотодоказательства опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированная Евпатория. Российские спецслужбы путем создания молодежных военно-патриотических организаций дальше продолжают свое зoмбирование молодежи. Международные детские правозащитные организации молчат", – забил тревогу защитник Украины.

Зомбирование детей оккупантами в Крыму Facebook Анатолия Штефана

Зомбирование детей оккупантами в Крыму Facebook Анатолия Штефана

С ним согласились и подписчики, которых также возмутило циничное использование детей российскими оккупантами.

"Я не хочу, чтобы эти дети сидели за одной партой с моим сыном. У меня седина только от одной мысли об этой возможности", "И это детский курорт", "Это ужасно! Таких назад скорее, чем через 10 лет не вернем", "Так для этого и оккупировали территории – Крым, Донбасс. Из малышей выращивают "пушечное мясо". У русни не хватает людей", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети появились жуткие фото, на которых запечатлены дети из оккупированного Россией Крыма. На кадрах они одеты в военные формы и учатся копать окопы.

А в Евпатории захватчики устроили циничный опрос для детей. Так, школьников спрашивали, готовы ли они "защищать Россию с оружием в руках, если начнется война".

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